На 97-м году жизни скончалась мать покойного оппозиционера Немцова

Умерла мать Бориса Немцова

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Утром 14 февраля на 97-м году жизни умерла Дина Немцова, мать покойного оппозиционера Бориса Немцова, сообщила в фейсбуке (запрещён в РФ) его дочь Жанна.

Фото: FB Жанны Немцовой

Она уточнила, что прощание с усопшей состоится в пятницу в Нижнем Новгороде, похоронят её на Бугровском кладбище.

Дина Яковлевна Немцова, в девичестве Эйдман, родилась 2 марта 1928 года. Работала педиатром, была удостоена звания заслуженного врача России.

Борис Немцов был губернатором Нижегородской области, вице-премьером правительства РФ. После ухода в отставку стал непримиримым критиком действующей власти, его застрелили поздним вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту поблизости от Кремля.