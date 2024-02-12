После стирки пуховик потерял свою форму: что делают опытные хозяйки в этом случае

Пуховики — незаменимая одежда в холодные зимние месяцы, обеспечивая тепло и комфорт на улице. Однако у этого предмета гардероба есть свои особенности ухода, и многие сталкиваются с проблемой потери пуха после стирки.
Как правильно стирать пуховик: Перед стиркой следует застегнуть все пуговицы и молнии, а затем вывернуть куртку наизнанку. Рекомендуется выбирать температуру 30 градусов и использовать ручной или деликатный режим стирки. Высоких оборотов следует избегать.
Некоторые хозяйки советуют добавить в стирку зеленые теннисные мячи, чтобы предотвратить сильное скатывание пуха.
Правила сушки пуховика: Сушить куртку необходимо в расправленном виде на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Важно избегать близости отопительных приборов. Не рекомендуется сушить пуховик в ванной, так как влажный воздух может негативно сказаться на состояние пуха.
Регулярное встряхивание и расправление пуховика каждые 3-4 часа помогут поддерживать его форму. Важно не оставлять куртку сушиться более 48 часов, чтобы избежать переусадки пуха.
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