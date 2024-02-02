Завещание и обязательная доля: Кто имеет право наследовать вне зависимости от воли наследодателя?

Адвокат Аржанникова объяснила, кто получит имущество умершего

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Адвокат Анна Аржанникова разъясняет, что даже при наличии завещания, в российском законодательстве существует обязательная доля в наследстве, которая гарантирует определенным категориям родственников получение своей части наследства. Эта доля составляет не менее половины доли, которую наследник получил бы при наследовании по закону.

Фото: "Свеча" by lazarev.ma.ru is licensed under CC BY 2.0.

Обязательную долю в имуществе наследодателя могут получить несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруги, родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Последний пункт включает в себя как родственников, так и неродственников, находившихся на иждивении у наследодателя не менее года до его смерти. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Аржанникова также подчеркивает, что эти категории лиц могут отказаться от права на обязательную долю, что повлечет увеличение доли имущества для других наследников по завещанию. При этом претенденты на наследство имеют право оспаривать завещание в суде только по серьезным основаниям, таким как подделка подписи, непонимание наследодателем своих действий и другие серьезные нарушения.