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Опытные хозяйки знают, почему только что купленное постельное бельё нельзя застилать без стирки

1:12
Общество

После покупки постельного белья, хотя оно и выглядит чистым, многие хозяйки предпочитают промыть его перед первым использованием. Это связано с тем, что в процессе производства белья применяются несколько этапов, во время которых ткань может попасть под воздействие пыли и микробов.

Опытные хозяйки знают, почему только что купленное постельное бельё нельзя застилать без стирки
Фото: Hotel zur Pfeffermühle by Frau Klimmer is licensed under public domain

Производители, чтобы придать белью привлекательный внешний вид, используют специальные пропитки, которые делают ткань более жесткой и сохраняют яркость цветов на долгое время. Эти пропитки обычно безопасны для здоровья, но некоторым людям может не понравиться их запах.

Многие производители также рекомендуют промывать белье перед использованием. При стирке нового комплекта следует выбирать порошок, который не содержит отбеливателей, особенно если белье цветное.

Перед загрузкой в машину белье рекомендуется вывернуть наизнанку, а простыни сложить в 3-4 слоя. Хлопковые и льняные комплекты обычно стирают при 40 градусах в быстром режиме, а после основного цикла проводят ополаскивание с применением кондиционера.

Для более нежных материалов, таких как шерсть или шелк, рекомендуется использовать деликатный режим стирки.

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