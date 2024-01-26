Демографический дисбаланс: Краснодарский край сталкивается с вызовами, но в поиске решений

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

В период с января по ноябрь текущего года в Краснодарском крае из жизни ушли 65 607 человек, тогда как количество новых жителей составило 48 519 человек, сообщает EADaily.

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Данные от Краснодарстата, представленные 25 января, подчеркивают, что смертность превысила рождаемость в 1,35 раза. В свете этих цифр городские районы приветствуют 30 757 новорожденных, в то время как в сельской местности родились 17 762 младенцев.

Отчет Краснодарстата также указывает на естественное уменьшение численности населения на 17 088 человек. Смертельные случаи в городе составили 37 073 человека, а в сельских районах — 28 534 человека. Среди ушедших было 193 детей в возрасте до года.

Данные ноября также озвучивают вызовы: рождаемость — 4 430 человек, смертность — 5 908 человек, что превышает средний показатель в 1,33 раза.

Эта демографическая динамика характерна для одного из самых привлекательных регионов России, Краснодарского края. Однако прирост населения на Кубани поддерживается внутренней миграцией из различных регионов страны. В свете этого президентская инициатива объявить 2024 год "Годом семьи" представляется началом стратегической и долгосрочной программы по восстановлению численности населения России.