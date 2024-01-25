Лицо в форме: шесть способов по избавлению от лишнего объема и приданию контура

Острые скулы: шесть эффективных советов, как избавиться от лишнего жира на лице

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество Полезные советы

Стремление к похудению всегда вызывает некоторые трудности, а избавиться от жира на лице — настоящее испытание. Несмотря на общепринятые правила похудения (уменьшение калорий и активный образ жизни), уменьшение объемов в конкретных зонах остается сложной задачей. Эксперты HerBeauty.co предлагают несколько советов, которые помогут сделать лицо более худым.

Фото: pinger.pl

Упражнения для лица

Может показаться нелепым, но упражнения для лица способствуют укреплению мышц и делают контуры лица более подтянутыми.

Контроль за количеством натрия

Продукты с высоким содержанием натрия могут вызвать вздутие живота и придать лицу опухший вид. Ограничьте употребление обработанных продуктов.

Отказ от алкоголя

Алкоголь содержит калории и сахар, что может привести к увеличению объемов и опуханию лица. Умеренное употребление поможет поддерживать стройность лица.

Кардио в расписании

Кардио-упражнения помогают сжигать жир во всем теле, включая лицо. Табата, бег или даже танцы – выбирайте то, что вам нравится.

Поддержание водного баланса

Постоянное употребление достаточного количества воды поддерживает здоровье кожи и помогает избежать появления отеков.

Регулярный сон

Длинные рабочие дни и стресс могут вызвать увеличение веса из-за гормона кортизола. Постарайтесь обеспечивать себе не менее 8 часов сна ежедневно и уделять время расслабляющим процедурам, таким как массажи и прогулки.

Следуя этим советам, вы можете добиться подтянутого лица без радикальных методов.