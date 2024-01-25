Лицо в форме: шесть способов по избавлению от лишнего объема и приданию контура

Стремление к похудению всегда вызывает некоторые трудности, а избавиться от жира на лице — настоящее испытание. Несмотря на общепринятые правила похудения (уменьшение калорий и активный образ жизни), уменьшение объемов в конкретных зонах остается сложной задачей. Эксперты HerBeauty.co предлагают несколько советов, которые помогут сделать лицо более худым.
Может показаться нелепым, но упражнения для лица способствуют укреплению мышц и делают контуры лица более подтянутыми.
Продукты с высоким содержанием натрия могут вызвать вздутие живота и придать лицу опухший вид. Ограничьте употребление обработанных продуктов.
Алкоголь содержит калории и сахар, что может привести к увеличению объемов и опуханию лица. Умеренное употребление поможет поддерживать стройность лица.
Кардио-упражнения помогают сжигать жир во всем теле, включая лицо. Табата, бег или даже танцы – выбирайте то, что вам нравится.
Постоянное употребление достаточного количества воды поддерживает здоровье кожи и помогает избежать появления отеков.
Длинные рабочие дни и стресс могут вызвать увеличение веса из-за гормона кортизола. Постарайтесь обеспечивать себе не менее 8 часов сна ежедневно и уделять время расслабляющим процедурам, таким как массажи и прогулки.
Следуя этим советам, вы можете добиться подтянутого лица без радикальных методов.
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