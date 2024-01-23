В Сбербанке раскрыли новую схему мошеничества

В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества. Уточняется, что теперь злоумышленники пытаются действовать через фейковые аккаунты директоров. Причём, для достоверности мошенники могут даже загружать в профиль фото из доступных источников. Об этом проинформировали в пресс-службе компании.
Отмечается, что таким образом мошенники пытаются заставить бухгалтера перевести деньги на сторонний счёт. Они начинают переписку через мессенджер и уже после нескольких фраз дают поручение перевести средства на указанные реквизиты. Если подчинённый подмену не замечает, то деньги компании уходят на счета дропов — тех людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства.
По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, в связи с этим рекомендуется обращать внимание на то, что у руководителя "внезапно" появился новый телефон или аккаунт в мессенджере, а также почему его данные скрыты.
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