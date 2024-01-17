Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авиалайнер вернулся в аэропорт Токио, потому что пассажир-американец укусил стюардессу
Хинштейн пообещал проверить воинскую часть в ДНР после пожара с утратой оружия
Российские ученые разработали уникальный метод лечения ожирения
Профессор университета в Москве скончался на перемене между лекциями
Мать погибшей военнослужащей рассказала об употреблении в ВСУ наркотиков
В результате беспорядков в Башкирии есть пострадавшие
Водителям сказали, на каком расстоянии камера видит нарушение
Почему дешевые ароматические свечи опасны для здоровья
5 обстоятельств по уходу за салоном автомобиля, о которых забывают неопытные водители
Расшифровываем личность мужчины: как выбор локации для первого свидания отражает его характер

Тайны первого свидания: что выбор места расскажет о характере парня

2:19
Общество » Семья

Когда парень решает, куда вас отвести на первое свидание, это может быть ключом к раскрытию его личности. Сегодня мы с HerBeauty. co взглянем на некоторые популярные варианты мест и на то, что они могут рассказать о потенциальном партнере.

Тайны первого свидания: что выбор места расскажет о характере парня
Фото: https://unsplash.com/photos/F5hTTI4Hlv4 Image Gallery by Alejandra Quiroz alejandraquiroz
  1. Кинотеатр: Если выбор пал на кинотеатр, это может сигнализировать осторожность или даже неловкость. Трудно установить контакт, когда вы сидите в темноте, фокусируясь на фильме. Возможно, это говорит о его замкнутости или социальной неуклюжести.
  2. Ночной клуб: Этот выбор может говорить о его любви к вечеринкам и необходимости алкоголя для общения. Важно быть бдительной, так как это может указывать на нарциссические наклонности парня.
  3. Парк развлечений: Хороший выбор, указывающий на веселый и заботливый характер. Желание провести целый день вместе свидетельствует о стремлении к долгосрочным отношениям.
  4. Ужин в ресторане: Хотя это безопасный вариант, он не слишком креативен. Если вы предпочитаете нестандартные решения, это свидетельствует о потенциальной скучности парня.
  5. Поход на спортивное событие: Стремление к активности и соперничеству. Экстравертам и любителям эмоций может понравиться, но такой вариант не для всех.
  6. Приглашение на ужин дома: Этот жест лучше оставить на более поздний этап отношений. Такое приглашение также может подразумевать стремление к интимной близости.
  7. Приглашение на вечеринку у друзей: Странно для первого свидания, но может свидетельствовать о его стремлении сочетать приятное с полезным.
  8. Свидание за чашкой кофе: Многие считают это более платоническим, чем романтическим вариантом. Возможно, он тестирует ваши реакции, прежде чем предложить что-то более серьезное.
  9. Художественная выставка: Приглашение на выставку может свидетельствовать о его утонченном вкусе и интересе к культурным мероприятиям. Это также может быть проверкой вашей образованности.
  10. Пикник: Пикник подразумевает уединенное время на природе, что может быть привлекательным для тех, кто ищет близость и теплую атмосферу. Это долгий процесс, показывающий его желание провести с вами много времени.

Несмотря на разнообразие вариантов, ключевым моментом остается взаимопонимание и комфорт обеих сторон.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Урожайность картошки вырастет в несколько раз: эта подкормка из двух ингредиентов творит чудеса

Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.

Эта простая подкормка положительно скажется на урожае картофеля
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки помогут вырастить здоровые растения
Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными
Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей
Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин По Гоголю: в СВО андрии и остапы Тараса Бульбы бьются сейчас между собой Виктор Пахомов Оппозиция Сербии призывает Запад повлиять на выборы в стране Михаил Плисюк
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Какие продукты вредны для кошек
Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Последние материалы
Мать погибшей военнослужащей рассказала об употреблении в ВСУ наркотиков
В результате беспорядков в Башкирии есть пострадавшие
Почему дешевые ароматические свечи опасны для здоровья
По Гоголю: в СВО андрии и остапы Тараса Бульбы бьются сейчас между собой
Оппозиция Сербии призывает Запад повлиять на выборы в стране
5 обстоятельств по уходу за салоном автомобиля, о которых забывают неопытные водители
Агроном Терентьев посоветовал создать простую дренажную систему для отведения талых вод от посадок
Мама Тимати ответила, по чьей инициативе она присутствовала на родах Анастасии Решетовой
Врач рассказал, как самостоятельно выявить признаки рака ротовой полости
Украинский генерал Кривонос: под Купянском ВСУ попали в непростое положение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников