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Дмитрий Савельев: России нужен день солидарности русских​​​​​​​

Депутат Савельев предложил в России ввести День солидарности русских

1:49
Общество

Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев призвал больше внимания уделять вопросу возвращения соотечественников из-за рубежа.

Депутат Савельев предложил в России ввести День солидарности русских
Фото: Фото из личного архива Дмитрия Савельева

— Последние годы выдались для России не самыми простыми: нам приходится отстаивать не только свои географические границы, но и само наше национальное сознание. В этой связи, на мой взгляд, самое пристальное внимание следует уделить вопросу нахождения наших соотечественников за рубежом.

Сейчас идёт процесс осознания и принятия России как страны-цивилизации, заново переосмысляется и наше советское наследие. В том числе и тот факт, что огромное количество русских людей осталось за границами нашего государства после распада СССР: на территории бывших советских республик или уехавших в другие страны, потому что не смогли реализоваться в родной стране в период распада советского государства и возникновения современной России. Но от этого они не перестали быть русскими.

Многие сейчас хотели бы вернуться на родину, но часто это желание разбивается о множество бюрократических препон или пресловутое "А кто нас там ждёт?". И если государственная политика в отношении процедуры возврата на родину наших соотечественников из-за рубежа заметно меняется в лучшую сторону, то в плане общественной поддержки заметных подвижек нет.

Между тем, это заметно сказывается на степени консолидации российского общества. Очевидно, что наши зарубежные соотечественники практически выпали из общественного поля зрения, и эту ситуацию нужно в корне менять.

Подчеркнуть общественную значимость проблемы можно специально установив памятный день в календаре — День солидарности русских всего мира.

Это ещё раз напомнило бы нам всем, что мы, где бы ни находились волей судьбы, — единая нация, с великой историей и культурой, на которых держится Россия как страна-цивилизация.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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