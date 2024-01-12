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"Окончательного решения нет": губернатор о судьбе кадетского корпуса в Омске

Губернатор Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса в Омске

1:40
Общество

Окончательное решение будет принято только после проведения полного исследования территории Омского кадетского корпуса. На сегодняшней пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко высказал свое мнение относительно будущего комплекса зданий на улице Ленина.

Губернатор Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса в Омске
Фото: openverse.org by Jim Linwood is licensed under CC BY 2.0.

Историческое здание в центре города было признано аварийным и подлежащим сносу в 2018 году в результате предыдущего обследования. Губернатору были предложены несколько вариантов использования старых зданий, включая привлечение инвестора от компании "Брусники", в рамках наследства от предыдущей администрации. Этот вариант был подробно рассмотрен Город55 в августе прошлого года.

Губернатор назвал тему застройки территории корпуса искусственно созданной. При привлечении инвестора предложено передать земельный участок в другой части Омска в обмен на реставрацию зданий кадетского корпуса. Окончательное решение на данный момент еще не принято, сообщает gorod55.ru.

"В этом году мы проведем полный осмотр территории кадетского корпуса, и, исходя из результатов, примем решение. Давайте поступать поэтапно. Давайте обсуждать, но для этого необходимо понимать текущее состояние и происходящее. Идей много, начиная от казачьего кадетского корпуса до девичьего пансионата. Однако окончательного решения на данный момент нет", — подчеркнул губернатор.

Таким образом, есть три варианта восстановления пустующих зданий на улице Ленина — за счет областных средств, с участием инвестора или за счет федерального бюджета, если в кадетском корпусе будет размещено учебное заведение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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