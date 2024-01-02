"Завяли помидоры": как понять, что любовь ушла

2:09 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Иногда бывает сложно определить, стоит ли умиротворять кризисы или же пришло время завершить отношения.

Фото: Unsplash by Paul García Fotografía is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Давайте рассмотрим ключевые признаки того, что отношения могут подходить к своему завершению:

Уменьшение количества разговоров: Если вечером вы перестали делиться своим днем не из-за усталости, а просто потому, что нет желания разговаривать, это может свидетельствовать о том, что партнерам больше не хочется делиться друг с другом, и тишина стала дискомфортной.

Частые конфликты: Споры и ссоры — нормальная часть отношений, но если конфликты становятся ежедневными и весьма интенсивными, это может быть признаком того, что отношения находятся в трудном состоянии.

Разные цели: Разнообразие в начале отношений может быть интересным, но если с течением времени различия в планах развития начинают раздражать, это может стать причиной для переоценки отношений.

Отсутствие взаимной поддержки: В счастливых отношениях партнеры обычно являются взаимной поддержкой. Если же один из них ищет поддержку вне отношений, это может указывать на проблемы.

Односторонняя инициатива: Когда один из партнеров делает намного больше усилий для поддержания отношений, чем другой, это может говорить о дисбалансе и утрате взаимного интереса.

Утрата тактильного контакта: Отсутствие желания физического контакта может быть признаком охлаждения чувств. Обнимания, поцелуи и даже держание за руки могут стать редкостью.

Манипуляции вместо общения: Если манипуляции и "ты мне – тебе" становятся основным образом общения, это может указывать на проблемы в коммуникации.

Отсутствие скуки друг по другу: В начале отношений разлука может вызывать сильное чувство скучания. Если это чувство исчезло, отношения могли потерять свою привлекательность.

Не всегда просто завершать отношения, но важно заметить знаки, которые могут указывать на их естественное завершение. В таких ситуациях важно проявлять честность и открытость, чтобы сделать правильный выбор.