Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США нужен ещё год конфликта на Украине: пойдут на любые подлости
Avon решила не продавать активы в России
Екатерина Мизулина заявила о начале налоговой проверки Анастасии Ивлеевой
Американские учёные обнаружили опасные вещества в воздухе из-за живой ели в доме
В Роспотребнадзоре посетовали, что в России есть проблема с выявлением коклюша
Вкус этого орехового пирога окунёт в детство
Как косметический ремонт может сделать домохозяйка
Cyberpunk 2077 стала игрой года по мнению фанатов
Гид по красивым местам Нижнего Новгорода: от Набережной до Канатной дороги

Политолог Ищенко: отмена моратория на смертную казнь очень опасна

2:49
Общество

Сегодня многие призывают отменить в России мораторий на смертную казнь. Мотивируют это тем, что каждый день спецслужбы предотвращают теракты и вылавливают киевских пособников.

Политолог Ищенко: отмена моратория на смертную казнь очень опасна
Фото: apral.ru

Меньше их не становится и даже в случае провала и ареста, они несут не слишком суровые, по мнению общественников, наказания.

На вопрос, "стоит ли Российской Федерации временно отменить мораторий на смертную казнь, для определённых категорий преступников, ответил публицист и политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, шпионов и террористов не станет меньше, даже если введут смертную казнь. Когда-то в Британии вешали даже за кражу хлеба, но воровство процветало, говорит эксперт. А террорист тем более изначально готов к смерти, у него такая "работа".

"Смертная казнь — месть испуганного общества за свою слабость. Кроме того, смертная казнь снижает эффективность работы спецслужб: поймал "террориста", добился признания, казнил и концы в воду, в то время как человек, незаконно отправленный в заключение, имеет возможность оспорить ошибку или умышленный подлог (и наказать совершившего) в течение последующих десятков лет (пока жив). Соответственно, становится необходимо работать качественно, добывать действительно неопровержимые улики", — заявил эксперт.

Также нужно помнить, что в России, как в воюющем обществе, понятие "террорист" становится довольно широким. Достаточно взглянуть на соцсети — там люди готовы убивать друг друга за расхождения во мнениях, пишет "Военное дело".

Российское общество ничем принципиально не отличается от других. Напомним, в марте прошлого года режим Зеленского бесконтрольно раздал населению оружие, и люди начали убивать друг друга. А у нас общественники требует убивать властям.

На эту тропинку встать легко, но сойти с неё трудно — вы не заметите, как вас расстреляют за то, что вы посмотрели неправильно или неправильно улыбнулись, убеждён Ищенко. Расстрелять найдут за что, причём если этим будет озабочена не власть, то ваши соседи проявят бдительность, донесут, чтобы убить "врага народа".

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает суровое наказание за тяжёлые статьи. Спецслужбы работают достаточно эффективно, чтобы террористическая угроза не стояла остро в обществе. Россия в этом плане одна из самых спокойных стран на планете, подчёркивает аналитик.

В этих условиях введение смертной казни за ряд преступлений покажет врагу, что тут наша слабость, и начнут бить именно в это место, подытожил публицист.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря Дмитрий Плотников Причины провала контрнаступа ВСУ: коррупция, деморализация и некомпетентность Алексей Гончаров Олигархический капитал возвращает мир к феодализму Сергей Лебедев
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Смородины будет завались: только немного этой подкормки летом
Смородины будет завались: только немного этой подкормки летом
Последние материалы
Политолог Ищенко: отмена моратория на смертную казнь очень опасна
Вкус этого орехового пирога окунёт в детство
Как косметический ремонт может сделать домохозяйка
Cyberpunk 2077 стала игрой года по мнению фанатов
Гид по красивым местам Нижнего Новгорода: от Набережной до Канатной дороги
Фитнес-тренер рассказал, как привести питание в норму
Почему декабрист теряет бутоны?
Ученые обнаружили тонны метана в недрах Арктики
Тишина среди опасности: почему электромобили стали угрозой для пешеходов
В 2024 году 60% российских компаний разрешат удалённую работу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников