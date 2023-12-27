Политолог Ищенко: отмена моратория на смертную казнь очень опасна

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Сегодня многие призывают отменить в России мораторий на смертную казнь. Мотивируют это тем, что каждый день спецслужбы предотвращают теракты и вылавливают киевских пособников.

Фото: apral.ru

Меньше их не становится и даже в случае провала и ареста, они несут не слишком суровые, по мнению общественников, наказания.

На вопрос, "стоит ли Российской Федерации временно отменить мораторий на смертную казнь, для определённых категорий преступников, ответил публицист и политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, шпионов и террористов не станет меньше, даже если введут смертную казнь. Когда-то в Британии вешали даже за кражу хлеба, но воровство процветало, говорит эксперт. А террорист тем более изначально готов к смерти, у него такая "работа".

"Смертная казнь — месть испуганного общества за свою слабость. Кроме того, смертная казнь снижает эффективность работы спецслужб: поймал "террориста", добился признания, казнил и концы в воду, в то время как человек, незаконно отправленный в заключение, имеет возможность оспорить ошибку или умышленный подлог (и наказать совершившего) в течение последующих десятков лет (пока жив). Соответственно, становится необходимо работать качественно, добывать действительно неопровержимые улики", — заявил эксперт.

Также нужно помнить, что в России, как в воюющем обществе, понятие "террорист" становится довольно широким. Достаточно взглянуть на соцсети — там люди готовы убивать друг друга за расхождения во мнениях, пишет "Военное дело".

Российское общество ничем принципиально не отличается от других. Напомним, в марте прошлого года режим Зеленского бесконтрольно раздал населению оружие, и люди начали убивать друг друга. А у нас общественники требует убивать властям.

На эту тропинку встать легко, но сойти с неё трудно — вы не заметите, как вас расстреляют за то, что вы посмотрели неправильно или неправильно улыбнулись, убеждён Ищенко. Расстрелять найдут за что, причём если этим будет озабочена не власть, то ваши соседи проявят бдительность, донесут, чтобы убить "врага народа".

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает суровое наказание за тяжёлые статьи. Спецслужбы работают достаточно эффективно, чтобы террористическая угроза не стояла остро в обществе. Россия в этом плане одна из самых спокойных стран на планете, подчёркивает аналитик.

В этих условиях введение смертной казни за ряд преступлений покажет врагу, что тут наша слабость, и начнут бить именно в это место, подытожил публицист.