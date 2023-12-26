Сразу несколько циклонов и сильный шторм обрушились на Калининградскую область 26 декабря

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Сразу несколько циклонов и сильный шторм в Калининградской области размыли пляжи почти по всему побережью Балтики, информирует РИА Новости, ссылаясь на ГБУ "Балтберегозащита".

Фото: "Rain Storm Colorado Springs Colorado" by Brokentaco is licensed under CC BY 2.0.

В сообщении говорится, что непогода была зафиксирована на пляжах в Зеленоградске, Заостровье, Куликово, Рыбном, Пионерском, Отрадном, Светлогорске, Приморье, поселке Лесном, а также местами на Куршской косе.

Ранее сообщалось о том, что в конце декабря туристический город Анталия, обычно ассоциирующийся с летним отдыхом, удивляет своих посетителей теплыми и солнечными днями. Несмотря на наступление зимы в большей части Турции, южные районы продолжают радовать приятной погодой.