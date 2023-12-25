В конце декабря туристический город Анталия, обычно ассоциирующийся с летним отдыхом, удивляет своих посетителей теплыми и солнечными днями.
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Несмотря на наступление зимы в большей части Турции, южные районы продолжают радовать приятной погодой.
Температура воздуха держится на уровне +19 ℃, а морская вода остается теплой, не опускаясь ниже +20 ℃. Туристы и местные жители наслаждаются активным отдыхом на пляжах и различными развлечениями под зимним солнцем.*
Основные моменты:
Температура воздуха в Анталии в конце декабря составляет +19 ℃, а температура воды в море не опускается ниже +20 ℃.
Несмотря на недавние дожди, пляжи Анталии привлекают толпы отдыхающих. Туристы загорают, катаются на каноэ и наслаждаются солнечными днями.
Местные жители утверждают, что в Анталии нет зимы, только постоянные солнечные дни, ясное море и далекие снежные горы.
Климат Анталии зимой остается умеренным средиземноморским, средние температуры днем колеблются от +15 до +20 ℃, а осадков мало.
Зимой природа Анталии остается зеленой, создавая прекрасный контраст с ярким солнцем. Некоторые туристы предпочитают посещать регион зимой, чтобы насладиться красотой природы и спокойствием.*
Туристическая активность в Анталии в зимний период сохраняет свою привлекательность. Умеренный климат, теплые воды и солнечные дни делают этот город привлекательным для отдыхающих, предпочитающих спокойный и комфортный зимний отдых у моря.
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