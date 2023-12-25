В Анталии туристы массово отправились на пляжи

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В конце декабря туристический город Анталия, обычно ассоциирующийся с летним отдыхом, удивляет своих посетителей теплыми и солнечными днями.

Фото: Openverse by Человек с Урала is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на наступление зимы в большей части Турции, южные районы продолжают радовать приятной погодой.

Температура воздуха держится на уровне +19 ℃, а морская вода остается теплой, не опускаясь ниже +20 ℃. Туристы и местные жители наслаждаются активным отдыхом на пляжах и различными развлечениями под зимним солнцем.*

Основные моменты:

Температура воздуха в Анталии в конце декабря составляет +19 ℃, а температура воды в море не опускается ниже +20 ℃.

Несмотря на недавние дожди, пляжи Анталии привлекают толпы отдыхающих. Туристы загорают, катаются на каноэ и наслаждаются солнечными днями.

Местные жители утверждают, что в Анталии нет зимы, только постоянные солнечные дни, ясное море и далекие снежные горы.

Климат Анталии зимой остается умеренным средиземноморским, средние температуры днем колеблются от +15 до +20 ℃, а осадков мало.

Зимой природа Анталии остается зеленой, создавая прекрасный контраст с ярким солнцем. Некоторые туристы предпочитают посещать регион зимой, чтобы насладиться красотой природы и спокойствием.*

Туристическая активность в Анталии в зимний период сохраняет свою привлекательность. Умеренный климат, теплые воды и солнечные дни делают этот город привлекательным для отдыхающих, предпочитающих спокойный и комфортный зимний отдых у моря.