Заработок авторов "ВКонтакте" вырос в текущем году на 37%, до 5,5 миллиарда рублей. Как отметили в пресс-службе "Вконтакте", таким образом, заработок авторов соцсети вырос на треть.
"В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации "ВКонтакте" вырос на 37 процентов и составил 5,5 миллиарда рублей", — говорится в релизе.
Также отмечается, что в соцсети стало больше донатов — число пользователей, которые благодарят авторов, выросло на 56%. При этом число сообществ, подключенных к сервису VK Donut, увеличилось вдвое. При помощи него авторы смогли заработать в 2023 году 780 миллионов рублей.
Вдобавок, в пресс-службе рассказали о том, что просмотры видеоконтента во "ВКонтакте" выросли на четверть по сравнению с 2022 годом. А истории пользователи стали публиковать на 27% чаще.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.