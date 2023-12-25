Заработок авторов "ВКонтакте" вырос до 5,5 миллиарда рублей в 2023 г

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Заработок авторов "ВКонтакте" вырос в текущем году на 37%, до 5,5 миллиарда рублей. Как отметили в пресс-службе "Вконтакте", таким образом, заработок авторов соцсети вырос на треть.

Фото: "Vkontakte PNG19" by Smirors is licensed under CC BY-SA 4.0.

"В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации "ВКонтакте" вырос на 37 процентов и составил 5,5 миллиарда рублей", — говорится в релизе.

Также отмечается, что в соцсети стало больше донатов — число пользователей, которые благодарят авторов, выросло на 56%. При этом число сообществ, подключенных к сервису VK Donut, увеличилось вдвое. При помощи него авторы смогли заработать в 2023 году 780 миллионов рублей.

Вдобавок, в пресс-службе рассказали о том, что просмотры видеоконтента во "ВКонтакте" выросли на четверть по сравнению с 2022 годом. А истории пользователи стали публиковать на 27% чаще.