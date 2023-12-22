"Плодитесь и размножайтесь": в Узбекистане обиделись на совет Прилепина

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Публицист Захар Прилепин высказал мнение о ситуации с мигрантами, предложив вариант решения демографической проблемы.

Фото: "Education Programs - Hashoo Foundation" by Hashoo Foundation USA - Houston, TX is licensed under CC BY-SA 2.0.

И сразу после этого посла РФ в Узбекистане вызвали в МИД, для претензий.

А что же такого оскорбительного наговорил писатель, спрашивает "Царьград"?

А предложил он совершенно естественное: посоветовал россиянам рожать больше детей.

По словам Прилепина, если большинство граждан государств, откуда едут эти мигранты, и так живут в России, то надо пересматривать документы о распаде СССР и уже на месте обучать этих людей русскому языку.

И если эти слова вызвали аплодисменты на российской пресс-конференции, то они почему-то оскорбили официальный Ташкент. А ведь публицист выражал частное мнение, но МИД Узбекистан вызвало черезвычайного и полномочного посла РФ Олега Мальгинова и предложило объясниться о словах Прилепина и высказало претензии, что: "суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан никогда не подвергались сомнению в России".

"Плодитесь и размножайтесь": В Узбекистане обиделись на мнение Захара Прилепина