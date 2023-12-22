Публицист Захар Прилепин высказал мнение о ситуации с мигрантами, предложив вариант решения демографической проблемы.
И сразу после этого посла РФ в Узбекистане вызвали в МИД, для претензий.
А что же такого оскорбительного наговорил писатель, спрашивает "Царьград"?
А предложил он совершенно естественное: посоветовал россиянам рожать больше детей.
По словам Прилепина, если большинство граждан государств, откуда едут эти мигранты, и так живут в России, то надо пересматривать документы о распаде СССР и уже на месте обучать этих людей русскому языку.
И если эти слова вызвали аплодисменты на российской пресс-конференции, то они почему-то оскорбили официальный Ташкент. А ведь публицист выражал частное мнение, но МИД Узбекистан вызвало черезвычайного и полномочного посла РФ Олега Мальгинова и предложило объясниться о словах Прилепина и высказало претензии, что: "суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан никогда не подвергались сомнению в России".
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).