Кто-то едет в Российскую Федерацию действительно честно работать, отправляя деньги домой, а затем и сам уезжает домой.
Однако существуют и такие, кто не трудится, а паразитирует на России.
Гражданство РФ для ряда мигрантов стало простым источником дотаций из кармана россиянина-налогоплательщика. И это уже очевидно для всех, пишет "Царьград".
Такие мигранты "плачутся", что ранее тут оформляли пособия на детей, живущих за пределами РФ, а теперь эту лавочку прикрывают.
"Если пособие отменять, тогда зачем нам здесь жить?" — цитирует таких телеканал, — правильно, самое время возвращаться.
На приготовление новогодних кушаний не хочется тратить много времени.