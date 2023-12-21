Мигранты недовольны отмене маткапитала на детей, рождённых не в РФ

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Кто-то едет в Российскую Федерацию действительно честно работать, отправляя деньги домой, а затем и сам уезжает домой.

Фото: "Education Programs - Hashoo Foundation" by Hashoo Foundation USA - Houston, TX is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако существуют и такие, кто не трудится, а паразитирует на России.

Гражданство РФ для ряда мигрантов стало простым источником дотаций из кармана россиянина-налогоплательщика. И это уже очевидно для всех, пишет "Царьград".

Такие мигранты "плачутся", что ранее тут оформляли пособия на детей, живущих за пределами РФ, а теперь эту лавочку прикрывают.

"Если пособие отменять, тогда зачем нам здесь жить?" — цитирует таких телеканал, — правильно, самое время возвращаться.