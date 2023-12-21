Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минюст провёл проверку нотариуса, заверившего регистрацию кандидата в президенты Дунцовой 
Аквариумные рыбки могут ориентироваться по магнитому полю Земли
Урологи признали новогодние дни самыми опасными для пениса
Автоэксперт Сажин рассказал, как будут конфисковывать автомобили пьяных водителей
Как подкормить рассаду огурцов перед высадкой в открытый грунт
Морковь не придётся прореживать: "ленивый" способ избавит от необходимости ползать на коленях
Загубите "Оливье": этот зелёный горошек опасно покупать
Водоканал Питера показал свою версию "Слова пацана" о наболевшем: не будь чушпаном
На Запорожье задержана подростковая банда, совершавшая теракты по указанию СБУ

Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре

1:23
Общество

Представители Роскачества обнаружили кишечную палочку в красной икре лососевых. Кроме того, в ходе исследования был обнаружен фальсификат.

Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре
Фото: REX/Shutterstock

Уточняется, что кишечная палочка была выявлена в продукции таких брендов, как "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", Royal Black, "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента".

Суммарно исследователи провели экспертизу 24 товаров. Их оценивали по 37 показателям качества и безопасности. Закупалась как фасованная продукция, так и на развес. При этом тяжёлых металлов и личинок паразитов в икре обнаружено не было, как и запрещённого консерванта уротропина.

Помимо этого, исследователи проверили икру на вкус, запах, консистенцию, вид икринок и наличие посторонних примесей. В итоге посторонний кисловатый запах был обнаружен только в одном образце. Шесть товаров, заявленных на экспертизу, имели привкус горечи и остроты, либо отдавали окислившимся маслом.

На присвоение российского знака качества претендуют икра "Очень" и "Русское море". В то же время, производитель икры "Тунайча" вновь подтвердил право наносить на этикетку этот знак.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Новая вкусная закуска с крабовыми палочками на новогодний стол: готовится за 10 минут
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Как настоящие: порадуйте своих гостей закуской "грибочки-боровички"
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Эстония разработала стратегию "победы Украины над Россией" Любовь Степушова Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне Олег Володин Уральский дрон-камикадзе "Огурец" начал уничтожать украинские танки Дмитрий Плотников
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Соседи обомлеют от восторга: этот дивный кустарник затмит розу и сирень
Этот салат сметут первым: влюбит в себя необычным видом и вкусом
Этот салат сметут первым: влюбит в себя необычным видом и вкусом
Последние материалы
Юрист рассказал о способе выбраться из дологовой ямы: судебное банкротство
Poccия oкaзaлacь одной из стран с низкой популярностью биткоина
Ваш щенок постоянно скулит? Узнай почему
Никоненко предложил Пугачёвой обратиться к американцам
Военкор Руденко счёл абсурдным заявление Умерова о взятии ВСУ Крыма в 2024 году
Психолог: новогоднее волшебство надо поддерживать
Как работает после начала СВО актёр Евгений Сидихин: ведёт деятельность исключительно на территории РФ
Ученые проведут испытания нового способа лечения рака
Агроном раскрыла, как получить ранний урожай клубники: ягоды будут уже в мае
Орхидеи зачаруют, если подкормить их этим копеечным средством
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников