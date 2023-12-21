Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители Роскачества обнаружили кишечную палочку в красной икре лососевых. Кроме того, в ходе исследования был обнаружен фальсификат.

Фото: REX/Shutterstock

Уточняется, что кишечная палочка была выявлена в продукции таких брендов, как "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", Royal Black, "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента".

Суммарно исследователи провели экспертизу 24 товаров. Их оценивали по 37 показателям качества и безопасности. Закупалась как фасованная продукция, так и на развес. При этом тяжёлых металлов и личинок паразитов в икре обнаружено не было, как и запрещённого консерванта уротропина.

Помимо этого, исследователи проверили икру на вкус, запах, консистенцию, вид икринок и наличие посторонних примесей. В итоге посторонний кисловатый запах был обнаружен только в одном образце. Шесть товаров, заявленных на экспертизу, имели привкус горечи и остроты, либо отдавали окислившимся маслом.

На присвоение российского знака качества претендуют икра "Очень" и "Русское море". В то же время, производитель икры "Тунайча" вновь подтвердил право наносить на этикетку этот знак.