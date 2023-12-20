Эксперт по электронным коммуникациям рассказал об альтернативе "Википедии" в России

3:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В России перестанут поддерживать "Википедию". Это стало известно 19 декабря. Организация не проводила управление русскоязычной "Википедией", а только осуществляла ее проекты на территории России.

Фото: Wikipedia

"Вчера мы приняли решение закрыть "Викимедиа.ру". Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет", — заявил директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский.

Сергей Гребенников, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций рассказал о недавно запущенном в России сервисе "Рувики", который является российской альтернативой сервису. Данный проект существует 1 год. Несмотря на закрытие фонда "Викимедиа РУ", сайт "Википедии" не прекратит свою работу в России.

"Мне кажется, что одно с другим совершенно не связано. И всё-таки русскую "Википедию" поддерживают википедисты из разных стран, которые умеют читать и писать на русском языке. И мне кажется, что "Википедия", как энциклопедия, с уходом фонда, который ее здесь поддерживал, никуда не денется, это коммерческая структура. Это сейчас мое такое видение. Это не означает, что "Википедия" уйдет с рынка" — рассказал Козловский.

Кроме того, эксперт отметил, что в стране могут появиться альтернативы "Рувики". Он пояснил, что в настоящее время многие проекты пытаются взять деньги у государства, по этой причине в РФ есть множество проектов, похожих друг на друга.

"И мне кажется, что если мы говорим про госфинансирование создания таких проектов, то государство должно сконцентрироваться на ряде каких-то проектов, окологосударственных либо государственных, и их финансировать, а не так, что у нас появляется куча одинаковых проектов, а пользователю, как обычно, не понятно, чем из этого всего пользоваться. То есть это большой вопрос. Потому что когда у людей большие западные сети — Facebook, Instagram, — которые запрещены на территории России, мы помним, сколько было подано одинаковых заявок на создание одного и того же. Смотрите, какое

количество аналогов Zoom появилось в России, при этом ни один из них полноценно не работает" — выразил мнение специалист.

Эксперт отметил, что если бы все пользователи сконцентрировались на создании качественной и удобной аналоги, когда речь идёт о сервисах, то пользователи смогли бы инвестировать в фонды, которых осталось в России немного. Кроме того, он отметил, что компаниям, и государству было бы проще сконцентрироваться на поддержке каких-либо якорных проектов.

На вопрос о том, сколько времени может занять развитие "Рувики", эксперт ответил, что в этом случае всё зависит от того, кто управляет данной организацией, а также от того, какие креативные идеи вложены в получение положительных результатов от работы с поисковыми системами, а также с тем, какие результаты будут на первых местах среди выдачи. Также речь будет идти о качестве материала, размещаемом на "Рувики".

"Пока я не видел еще ни в одном поисковике, ни в Яндекс, ни в Google, ни поиске, который есть на Mail. ru, чтобы первые запросы вели меня на "Рувики". Поэтому здесь серьезная работа со стороны "Рувики"" — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что шансы на блокировку Google и YouTube весьма велики, благо технические возможности для этого есть, сообщил известный деятель российской IT-индустрии, владелец интернет-компании LiveInternet.