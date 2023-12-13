Клименко оценил шансы блокировки Google и YouTube

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

Шансы на блокировку Google и YouTube весьма велики, благо технические возможности для этого есть, сообщил известный деятель российской IT-индустрии, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко.

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency

Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заверила, что YouTube пока не заблокируют, потому что ему нет достойной отечественной замены.

Pravda.Ru заинтересовалась: возможно ли заблокировать доступ к международному видеохостингу чисто технически?

"Да, техническая возможность, конечно, есть", — ответил Клименко.

В этом смысле он не ожидает каких бы то ни было сложностей, подобных ситуации с Telegram, в тщетной борьбе с которым Роскомнадзор едва не обрушил весь Рунет.

"Тут надо понимать, что YouTube, как и запрещённый Facebook, например, не будет прятаться, как это делал в своё время господин Дуров, когда хотел обойти блокировки, — объяснил эксперт. — В этом случае никаких проблем не возникает. Очень простая история. Никаких сложностей нет"

То же самое можно сказать и о Google, который в России всё ещё открывается только потому, что многие им пользуются.

"Но, по-моему, на перспективу у любого зарубежного сервиса есть шансы попасть под блокировку Роскомнадзора по тысячам причин: по высказываниям, по каким-то действиям, например. Поэтому шансы Google попасть под санкции, конечно, есть", — заключил Клименко.