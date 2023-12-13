Шансы на блокировку Google и YouTube весьма велики, благо технические возможности для этого есть, сообщил известный деятель российской IT-индустрии, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко.
Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заверила, что YouTube пока не заблокируют, потому что ему нет достойной отечественной замены.
Pravda.Ru заинтересовалась: возможно ли заблокировать доступ к международному видеохостингу чисто технически?
"Да, техническая возможность, конечно, есть", — ответил Клименко.
В этом смысле он не ожидает каких бы то ни было сложностей, подобных ситуации с Telegram, в тщетной борьбе с которым Роскомнадзор едва не обрушил весь Рунет.
"Тут надо понимать, что YouTube, как и запрещённый Facebook, например, не будет прятаться, как это делал в своё время господин Дуров, когда хотел обойти блокировки, — объяснил эксперт. — В этом случае никаких проблем не возникает. Очень простая история. Никаких сложностей нет"
То же самое можно сказать и о Google, который в России всё ещё открывается только потому, что многие им пользуются.
"Но, по-моему, на перспективу у любого зарубежного сервиса есть шансы попасть под блокировку Роскомнадзора по тысячам причин: по высказываниям, по каким-то действиям, например. Поэтому шансы Google попасть под санкции, конечно, есть", — заключил Клименко.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.