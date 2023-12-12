YouTube в России пока не заблокируют, заверила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во вторник.
В ходе встречи с нижегородскими студентами общественница подняла темы информационной безопасности, профилактики идеологии экстремизма и терроризма.
С этой точки зрения ничего хорошего в международном видеохостинге, по мнению Мизулиной, нет — в своих рекомендациях он предлагает зрителям "видео с территории Украины, рассказывающие плохое о нашей стране".
"Но аналогов пока у нас нет и в ближайшее время их не появится, — признала она. — И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода".
Глава "Лиги безопасного интернета" выразила надежду, что достойной альтернативой YouTube может стать ВК видео. "Но ему нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться", — заключила она.
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