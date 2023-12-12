Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онколог Иванов: зуд в гениталиях может быть признаком рака вульвы у женщин
В США появился подземный город для желающих пережить апокалипсис
Певица Люся Чеботина сделала заявление о хейтерах "У кого-то я, похоже, стала костью в горле"
Вологодские полицейские спасли запертую дома пенсионерку с инсультом
В Белом доме признались, что денег для поддержки Украины у них осталось на пару недель
Доктор Абакумов рассказал, как распознать ангину
Подземный город на 10 тысяч человек открыт для желающих пережить конец света
Адвокат Давтян: женщин хотят оставить без безопасных абортов
Лучший праздничный салат с кальмарами: вкусно и полезно

Мизулина оценила риск блокировки YouTube в России

0:56
Наука » Технологии » Интернет

YouTube в России пока не заблокируют, заверила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во вторник.

Мизулина оценила риск блокировки YouTube в России
Фото: РИА Новости by Владимир Трефилов

В ходе встречи с нижегородскими студентами общественница подняла темы информационной безопасности, профилактики идеологии экстремизма и терроризма.

С этой точки зрения ничего хорошего в международном видеохостинге, по мнению Мизулиной, нет — в своих рекомендациях он предлагает зрителям "видео с территории Украины, рассказывающие плохое о нашей стране".

"Но аналогов пока у нас нет и в ближайшее время их не появится, — признала она. — И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода".

Глава "Лиги безопасного интернета" выразила надежду, что достойной альтернативой YouTube может стать ВК видео. "Но ему нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США восхитились работой российского "завода истребителей"

Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.

В США рассказали о заводе России, производящем самые мощные в мире истребители
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Актёр Илья Баскин зарабатывал в США на "хлеб с маслом" разными способами
Экстрасенс: Украина будет разделена в 2024 году
Мормоны — чисто американское изобретение Сергей Лебедев ВСУ перестали держать фронт, сообщают бойцы ВС РФ Любовь Степушова Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
В Китае были приятно удивлены одной деталью на форуме в Москве
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Коташенко была права?: Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Коташенко была права?: Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Последние материалы
Победительница "Холостяка" Дарья Клюкина раскрыла свой вес до беременности
Витаминное начало дня: смузи
В Ростове на 5 лет посадили в тюрьму украинку за помощь группировке "Айдар"*
Великобритания отправляет на Украину 23 быстроходных катера и 20 вездеходов
Дженнифер Энистон раскрыла, что общалась с Мэттью Перри в день его смерти, и вспомнила, каким он был
Главврач больницы в Тюменской области сломал посетителю челюсть
Арестович* высказался о сериале "Слово пацана": у нас даже осознать не способны
Автоэксперт рассказал о двух поломках авто, за которые не берутся автосервисы
Захарова объяснила, для чего Зеленский отправился в США: поехал "шаромыжничать"
Гастроэнтеролог Язов рассказал о лечении дисбактериоза: кишечник — это не грядка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников