Российская академия наук заявила об антинаучности астрологии

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Российская академия наук объявила астрологию лженаукой и призвала россиян не верить астрологам.

Фото: Santiago silver — stock.adobe.com by Peter_Polkorab | Источник: santiago silver - stock.adobe.com

Российская академия наук посоветовала гражданам России критически относиться к астрологии и не пользоваться прогнозами астрологов.

По словам учёных, астрология находит поклонников из-за своего психологического эффекта. Исследователи подчёркивают, что ни одна из экспериментальных проверок не подтвердила правдивость астрологии.

Ранее сообщалось, что в Госдуме работают над законопроектом, который призван защитить доверчивых граждан от "магов и чародеев".