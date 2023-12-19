Российская академия наук объявила астрологию лженаукой и призвала россиян не верить астрологам.
Российская академия наук посоветовала гражданам России критически относиться к астрологии и не пользоваться прогнозами астрологов.
По словам учёных, астрология находит поклонников из-за своего психологического эффекта. Исследователи подчёркивают, что ни одна из экспериментальных проверок не подтвердила правдивость астрологии.
Ранее сообщалось, что в Госдуме работают над законопроектом, который призван защитить доверчивых граждан от "магов и чародеев".
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.