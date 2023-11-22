В Госдуме работают над законопроектом, который может защитить доверчивых людей от "магов и чародеев"

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В Госдуме работают над законопроектом, который поможет защитить доверчивых людей от шарлатанов и "чародеев". Планируется, что деятельность "волшебников" окажется не под контролем, а под полным запретом.

Фото: dobbins.afrc.af. mil

Эксперт Pravda. ru, астролог и публицист Татьяна Борщ считает, что под запрет должны попасть шарлатаны, которые не имея диплома, пытаются лечить людей.

"Вот эта ситуация очень опасная. И первое, что нужно было бы сделать, это просмотреть все газеты и журналы, где "я — магия, вылечу, приворожу" и так далее — вот это я бы, конечно, сделала. Это поле нужно очистить. Но чтобы, допустим, запретить людей, которые реально работают и помогают людям… Астрология, например, помогает гораздо больше, чем психология, потому что она дает понимание будущего, понимание настоящего. И поэтому предложение — разделить эти сферы, убрать действительно аферистов", — высказывает своё мнение астролог.

Под эту гребёнку, считает Татьяна Борщ, не должны попасть те, кто действительно помогает людям.

"Есть, кстати, великолепные народные целители, и к ним очередь, и у них тоже есть определенная градация. По-моему, есть институт, которые выдает им дипломы. То есть эту сферу нужно чистить, но, не голословно. Если народный целитель вылечивает сложные заболевания, зачем его запрещать?" — рассуждает эксперт.

При этом, волшебных персонажей детских сказок, к примеру Деда Мороза, законодатели запрещать не собираются.

Сейчас идёт проработка ответственности "колдунов", которые зарабатывают деньги на доверчивых людях.