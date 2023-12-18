Путин заявил, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 декабря, заявил, что большая часть россиян живет от зарплаты до зарплаты. Но есть и богатые граждане, добавил глава государства.

Фото: Якутия 24

В ходе встречи с победителями и наставниками национального чемпионата по профессиональным компетенциям, Владимир Путин, который сегодня подал в ЦИК документы на участие в новых выборах президента, отметил, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты.

"Подавляющее большинство граждан живут все-таки от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых — очень много", — отметил Путин, которого цитирует агентство ТАСС.

Президент также сообщил, чем по его информации сейчас заняты "очень богатые россияне".

"Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта <…>. Создают им искусственные сложности. Это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то", — подчеркнул глава государства, который до этого похвалил молодого парня из Екатеринбурга Сергея Харина.

Сергей — один из участников чемпионата по профессиональным компетенциям. Парень учится, а в свободное время подрабатывает курьером.

"Это всегда непросто — подрабатывать и учиться, делать эти шаги в профессии. Но это всегда создает серьезные конкурентные преимущества в будущем для человека", — подчеркнул глава государства.

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