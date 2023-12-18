Бойца ЧВК "Вагнер" Николина приговорили к 6 годам колонии за стрельбу в полицейских

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Ростовский областной суд огласил приговор в отношении Павла Николина, который открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, расположенного вблизи административной границы с ДНР.

Фото: potokmedia.ru

По данным следствия, Николин, одетый в камуфляж, 6 декабря открыл огонь по сотрудникам полиции. Ранив одного из них, злоумышленник скрылся с места происшествия. Позже "стрелок" был задержан и отправлен в СИЗО.

"Суд постановил признать виновным Николина и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет", — сообщает агентство ТАСС из зала ростовского суда.

При избрании меры пресечения Николин сообщил представителям СМИ, что является участником ЧВК "Вагнер". Адвокат осужденного позже подтвердил эту информацию.

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