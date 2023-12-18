Ростовский областной суд огласил приговор в отношении Павла Николина, который открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, расположенного вблизи административной границы с ДНР.
По данным следствия, Николин, одетый в камуфляж, 6 декабря открыл огонь по сотрудникам полиции. Ранив одного из них, злоумышленник скрылся с места происшествия. Позже "стрелок" был задержан и отправлен в СИЗО.
"Суд постановил признать виновным Николина и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет", — сообщает агентство ТАСС из зала ростовского суда.
При избрании меры пресечения Николин сообщил представителям СМИ, что является участником ЧВК "Вагнер". Адвокат осужденного позже подтвердил эту информацию.
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