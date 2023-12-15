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Медведев предрёк безрадостное будущее уехавшим из РФ писателям: они ведь не Набоковы

0:55
Общество

Дмитрий Медведев рассказал, каким будет самое страшное наказание для уехавших из России писателей.

Медведев предрёк безрадостное будущее уехавшим из РФ писателям: они ведь не Набоковы
Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Экс-президент России осудил российских литераторов, которые не любят политический режим в России и выступают против решений государства.

Политик считает, что ударом для писателей-релокантов станет лишение их финансового дохода.

"Они ведь отнюдь не Набоковы и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он считает, что надеждам писателей вернуться в Россию не суждено сбыться, поэтому их ждёт смерть на чужбине.

Сегодня стало известно, что произведения писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** перестали распространять некоторые российские издательства.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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