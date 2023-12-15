Дмитрий Медведев рассказал, каким будет самое страшное наказание для уехавших из России писателей.
Экс-президент России осудил российских литераторов, которые не любят политический режим в России и выступают против решений государства.
Политик считает, что ударом для писателей-релокантов станет лишение их финансового дохода.
"Они ведь отнюдь не Набоковы и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском", — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он считает, что надеждам писателей вернуться в Россию не суждено сбыться, поэтому их ждёт смерть на чужбине.
Сегодня стало известно, что произведения писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** перестали распространять некоторые российские издательства.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".