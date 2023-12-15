Безопасное употребление яиц: проверка свежести и советы по хранению

2:07 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Яйца – неотъемлемая часть рациона многих, но бывает сложно определить их свежесть. Давайте вместе HerBeauty.co узнаем, как убедиться в их пригодности для употребления в пищу.

Фото: commons.wikimedia. org by Michael Matuzak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Хранение яиц в холодильнике помогает сохранить их свежесть. Но если они пробыли там несколько недель, возникает вопрос: испортились ли они?

Вот несколько способов определить это:

Запах яиц: Если почувствуете серный запах – не стоит их есть.

Если почувствуете серный запах – не стоит их есть. Срок годности: После месяца лучше отказаться от использования.

После месяца лучше отказаться от использования. Внешний вид: Треснувшая скорлупа или налет могут свидетельствовать о множестве бактерий.

Треснувшая скорлупа или налет могут свидетельствовать о множестве бактерий. Тест в воде: Заполните миску холодной водой и медленно опустите яйцо в воду. Если яйцо остается утопать на дне, оно считается свежим. Если один конец яйца поднимается немного вверх, а другой остается на дне — оно уже не такое свежее, но его все еще можно употреблять. Если яйцо всплыло, то, скорее всего, оно уже испортилось.

Заполните миску холодной водой и медленно опустите яйцо в воду. Если яйцо остается утопать на дне, оно считается свежим. Если один конец яйца поднимается немного вверх, а другой остается на дне — оно уже не такое свежее, но его все еще можно употреблять. Если яйцо всплыло, то, скорее всего, оно уже испортилось. Тест на свечение: Этот метод проверки свежести проводится в темной комнате при использовании мощного источника света, например, фонарика. Удерживайте яйцо перед источником света и вращайте его. Хорошее яйцо будет иметь небольшой воздушный карман внутри, который выглядит как прозрачное пространство. Большой воздушный карман или непрозрачные области внутри могут свидетельствовать о просроченности яйца.

Срок хранения яиц в холодильнике составляет 3-5 недель. Но не всегда ясно, сколько времени они провели на прилавке супермаркета. Для продления их свежести попробуйте:

Охладите яйца сразу по возвращении домой.

Ориентируйтесь на дату упаковки.

Не мойте яйца – это увеличит риск заражения.

Помните, яйца хранятся долго, и если они пролежали некоторое время, не стоит сразу их выбрасывать. Однако, соблюдайте осмотрительность и заботьтесь о своем здоровье.