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Безопасное употребление яиц: проверка свежести и советы по хранению

2:07
Общество » Семья

Яйца – неотъемлемая часть рациона многих, но бывает сложно определить их свежесть. Давайте вместе HerBeauty.co узнаем, как убедиться в их пригодности для употребления в пищу.

Безопасное употребление яиц: проверка свежести и советы по хранению
Фото: commons.wikimedia. org by Michael Matuzak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Хранение яиц в холодильнике помогает сохранить их свежесть. Но если они пробыли там несколько недель, возникает вопрос: испортились ли они?

Вот несколько способов определить это:

  • Запах яиц: Если почувствуете серный запах – не стоит их есть.
  • Срок годности: После месяца лучше отказаться от использования.
  • Внешний вид: Треснувшая скорлупа или налет могут свидетельствовать о множестве бактерий.
  • Тест в воде: Заполните миску холодной водой и медленно опустите яйцо в воду. Если яйцо остается утопать на дне, оно считается свежим. Если один конец яйца поднимается немного вверх, а другой остается на дне — оно уже не такое свежее, но его все еще можно употреблять. Если яйцо всплыло, то, скорее всего, оно уже испортилось.
  • Тест на свечение: Этот метод проверки свежести проводится в темной комнате при использовании мощного источника света, например, фонарика. Удерживайте яйцо перед источником света и вращайте его. Хорошее яйцо будет иметь небольшой воздушный карман внутри, который выглядит как прозрачное пространство. Большой воздушный карман или непрозрачные области внутри могут свидетельствовать о просроченности яйца.

Срок хранения яиц в холодильнике составляет 3-5 недель. Но не всегда ясно, сколько времени они провели на прилавке супермаркета. Для продления их свежести попробуйте:

  • Охладите яйца сразу по возвращении домой.
  • Ориентируйтесь на дату упаковки.
  • Не мойте яйца – это увеличит риск заражения.

Помните, яйца хранятся долго, и если они пролежали некоторое время, не стоит сразу их выбрасывать. Однако, соблюдайте осмотрительность и заботьтесь о своем здоровье.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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