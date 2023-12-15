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Бренд спортивной обуви Sprandi возобновит продажи в России

1:02
Общество

В Россию может вернуться бренд обуви из Китая. Речь идёт о компании, производящей спортивную обувь Sprandi.

Бренд спортивной обуви Sprandi возобновит продажи в России
Фото: sprandiclub

Известно, что ранее производитель ушел с российского рынка. Причина — экономический кризис, введённый в стране 14 лет назад. У компании снизился показатель продаж. Кроме того, выросли долговые обязательства. Эксперты выразили мнение: низкая покупательная способность даёт возможность для высокого спроса на спортивные бренды бюджетного уровня.

Кроме того, осенью 2023 года компания ООО "А Спорт" получило декларации на обувь под маркой Sprandi.

Компания из Китая основана в Гонконге в 1994-м году и принадлежащий корпорации Anta.

Ранее сообщалось о том, что в Россию вернулись Adidas и Reebok под новым брендом ASP. Продукция зарубежных компаний поступает в РФ через параллельный импорт.

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