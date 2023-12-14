Журналист из Магазина признался Путину, что ему "некогда рожать детей" после призыва президента

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В ходе ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин предложил задавшему ему вопрос журналисту из Магаданской области Александру Орлову обзавестись детьми для того, чтобы покупать билеты на самолёт по льготным ценам.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Журналист "Колыма-Плюс" Александр Орлов задал президенту вопрос по поводу льгот на авиаперелёты для жителей Магаданской области и Дальнего Востока. В ответ на заданный вопрос Путин порекомендовал корреспонденту подумать о том, чтобы завести детей, рассказывает Газета.Ru.

Орлов сообщил, что ожидал ответа, который дал Путин, зато совет насчёт детей оказался для него крайне неожиданным.

После короткого разговора с президентом Орлову позвонило, по его признанию, огромное количество людей.

При этом журналист признался, что слишком занят по работе, поэтому ему некогда знакомиться с девушками и тем более заводить детей.

"Сразу после моего вопроса у меня разорвался телефон. Не успел ответить всем сразу. Внимание со стороны девушек не пугает. В силу профессии нет времени на создание семьи. Поэтому и детей пока не с кем заводить", — сказал Орлов.