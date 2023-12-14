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Журналист из Магазина признался Путину, что ему "некогда рожать детей" после призыва президента

1:18
Общество

В ходе ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин предложил задавшему ему вопрос журналисту из Магаданской области Александру Орлову обзавестись детьми для того, чтобы покупать билеты на самолёт по льготным ценам.

Журналист из Магазина признался Путину, что ему "некогда рожать детей" после призыва президента
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Журналист "Колыма-Плюс" Александр Орлов задал президенту вопрос по поводу льгот на авиаперелёты для жителей Магаданской области и Дальнего Востока. В ответ на заданный вопрос Путин порекомендовал корреспонденту подумать о том, чтобы завести детей, рассказывает Газета.Ru.

Орлов сообщил, что ожидал ответа, который дал Путин, зато совет насчёт детей оказался для него крайне неожиданным.

После короткого разговора с президентом Орлову позвонило, по его признанию, огромное количество людей.

При этом журналист признался, что слишком занят по работе, поэтому ему некогда знакомиться с девушками и тем более заводить детей.

"Сразу после моего вопроса у меня разорвался телефон. Не успел ответить всем сразу. Внимание со стороны девушек не пугает. В силу профессии нет времени на создание семьи. Поэтому и детей пока не с кем заводить", — сказал Орлов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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