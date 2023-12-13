Эксперт Беляев рассказал, как узнать о незаконно взятых кредитах

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Узнать информацию о всех предоставленных займах на свое имя можно через бюро кредитных историй, как утверждает Михаил Беляев, кандидат экономических наук и финансовый аналитик.

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Эксперт поясняет, что в бюро содержится полная информация о взаимоотношениях с организацией, предоставившей займ, включая информацию о погашении долга.

Ввиду наличия нескольких бюро кредитных историй, важно определить, где именно хранится информация о конкретном человеке. Для этого рекомендуется подать запрос через "Госуслуги" в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Когда будет известно местоположение информации, необходимо направить запрос напрямую туда, сообщает, сообщает Москва 24.

Беляев высказывает сожаление о том, что граждане чаще всего узнают о взятом на них кредите только при получении уведомления о пропущенном платеже. Он подчеркивает, что в любом случае, установив такие обстоятельства, необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы.