Узнать информацию о всех предоставленных займах на свое имя можно через бюро кредитных историй, как утверждает Михаил Беляев, кандидат экономических наук и финансовый аналитик.

Фото: openverse by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0