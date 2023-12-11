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Больше всего российские школьники будут рады гаджетам в качестве подарков на Новый год

Общество

Российские школьники в возрасте от 8 до 14 лет больше всего хотели бы получить в качестве новогоднего подарка какой-нибудь гаджет.

Больше всего российские школьники будут рады гаджетам в качестве подарков на Новый год
Фото: https://akket.com/wp-content/uploads/2019/10/Smartfony-v-rossii-skih-shkolah-1.jpg

"Школьники обожают технологии, поэтому разные гаджеты, такие как смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура станут отличным подарком", — говорится в исследовании онлайн-школы Rebotica, которое представила Газета.Ru.

Авторы исследования отметили, что эти девайсы не только дарят детям массу положительных эмоций в процессе использования, но и способствуют усвоению различных навыков.

На второе место ТОП новогодних подарков для школьников попали конструкторы и наборы, созданные по мотивам популярных игр, таких как Sonic, Minecraft или Pantasy.

Также многие российские подростки не отказались бы получить в подарок на Новый год спортивное снаряжение, которое заняло третью строчку рейтинга самых популярных презентов. Причём это могут быть не только коньки, скейтборд или велосипед, но и что-то более необычное, например, горные лыжи, вейкборд или сноуборд.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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