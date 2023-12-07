Финансовый консультант, автор книги "Семейные финансы — это просто" Инна Филатова дала советы читателями Pravda.Ru, как не растратиться на новогодние праздники.
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Топ-10 способов сэкономить на подготовке к Новому году
Планируйте меню и блюда заранее. Не только то, что именно приготовите, но и количество. Не нужно готовить "тазами", если не планируется пир на весь мир. Ведь до 35% еды просто выбрасывается, а на праздниках еще больше.
Старайтесь не скупать всю новогоднюю атрибутику, которая сверкает перед глазами в магазинах и на прилавках. Посмотрите, как действительно хотите украсить квартиру в этом году, что нужно обновить, что доработать, составьте список. Возможно, в квартире понадобится всего пара новогодних акцентов, а не завешивание всех поверхностей мишурой.
Планируйте не только сам Новый год, но и все новогодние каникулы. Мы часто составляем бюджет на сам праздник и даже в него укладываемся, зато потом все деньги тратим в оставшиеся дни: на масштабный отдых, поход по ресторанам и так далее. Эти расходы нужно тоже запланировать и определить суммы заранее.
Проверяйте подарки сразу в пункте выдачи, даже если не планируете его дарить в ближайшее время. Вдруг книга, которую вы хотели подарить, помятая, коробка с игрушкой порванная. Это может вызвать расстройство и желание купить другой подарок.
Покупайте универсальные подарочные карты и электронные сертификаты, когда не знаете, что человек любит. Они могут быть любого номинала и сразу для нескольких магазинов, тогда вы еще и не потратите деньги зря. Например, это могут быть подарочные карты для покупок на маркетплейсах.
Получайте подарки от органов соцзащиты. Если ваша семья относится к категории нуждающихся (малоимущей, многодетной, с ребенком-инвалидом и т. д. — лучше уточнять на местах), то вы можете попробовать получить новогодние подарки для детей через соцзащиту или через заявку на сайте Елкажеланий.рф.
Участвуйте в дополнительных кешбэк-акциях, которые предлагают банки и магазины перед праздниками. За выпуск карт, откаты на определенные суммы можно вернуть обратно 1000, 2000 кешбэком и потом закрыть карты, в которых отпадет необходимость. Выберите выгодные кешбэки в приложениях банка, которые точно могут понадобиться перед Новым годом. А потом благополучно тратьте накопленные баллы и сертификаты в январе, когда начислят кешбэк.
Осуществите основную закупку продуктов онлайн в магазинах, которые дают кешбэки на покупки. Вам не нужно будет стоять в очередях, все будет куплено по списку, а на кешбэк с такой закупки вы сможете оплатить следующую покупку еды в январские праздники.
Можно покупать карнавальные костюмы для детей на "Авито" (если им предстоят праздники и утренники). Такой костюм ребенок, возможно, наденет всего раз, поэтому зачем переплачивать за новый.
Иногда совет "покупайте все заранее" срабатывает наоборот, и вам лучше не покупать все заранее, если вы любите набирать в состоянии предновогодней эйфории. В итоге дом будет полон ненужных покупок. Купили атрибутику, купили подарки абсолютно всем и с половиной друзей так и не смогли встретиться- подарки остались лежать. И, кстати, если вы планируете увидеться с кем-то после Нового года, возможно, и подарок лучше им не покупать заранее до праздника, а купить непосредственно перед встречей. В январе ажиотаж в магазинах резко спадает, и товары дешевеют.
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