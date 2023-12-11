В Ханты-Мансийске зафиксировали рекорд самой низкой температуры

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ханты-Мансийске был установлен новый рекорд по самой низкой температуре воздуха за вековую историю наблюдений. Термометр впервые за это время опустился до -42 градусов Цельсия. Эту информацию подтвердил начальник отдела метеопрогнозов регионального Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС) Татьяна Соколова. Предыдущий рекорд, установленный в 1968 году, составлял -41,9 градуса Цельсия. Таким образом, 11 декабря 2023 года температура была на 0,1 градуса ниже, достигнув отметки -42 градуса Цельсия, сообщает muksun.fm.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Татьяна Соколова подчеркнула, что данный абсолютный минимум температуры воздуха был зафиксирован именно 11 декабря. Эти экстремальные морозы повлекли за собой ряд проблем в регионе: школьники перешли на дистанционное обучение, рейсы задерживаются, а в садоводствах возникли проблемы с электроснабжением. Некоторые дома столицы округа сталкиваются с критическими температурами воздуха, что приводит к обледенению окон.