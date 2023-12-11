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Пробиотики и потребление капусты: девять естественных подходов к восстановлению гормонального баланса

2:14
Общество » Семья

Независимо от того, является ли причиной гормонального сбоя естественные факторы или применение противозачаточных средств, восстановление баланса играет ключевую роль в решении проблем, таких как изменение веса, прыщи и колебания настроения. Эксперты HerBeauty.co предлагают 9 естественных методов для восстановления гормонального баланса.

Пробиотики и потребление капусты: девять естественных подходов к восстановлению гормонального баланса
Фото: all-dieta.ru
  1. Принимайте проверенные пробиотики ежедневно. Здоровье кишечника играет ключевую роль в поддержании баланса гормонов.
  2. Контроль уровня сахара в крови, также важен для стабилизации гормонального фона.
  3. Осуществляйте детоксикацию печени различными методами для эффективного очищения организма от метаболизированных гормонов.
  4. Переход на органические продукты. Гормоны роста и пестициды, которые могут нарушать эндокринную систему, присутствуют в некоторых продуктах, затрудняя обработку и вывод синтетических гормонов.
  5. Увеличивайте потребление капусты - брокколи, цветной, листовой, бок-чоя и брюссельской. Они содержат индол-3-карбинол, который помогает сбалансировать гормоны, разлагает эстроген и способствует детоксикации.
  6. Включайте в рацион ферментированные или маринованные продукты. Это приятная альтернатива пробиотикам, предпочтительная для гурманов. Рассмотрите квашеную капусту и кимчи.
  7. Улучшайте качество и количество сна. Недостаток качественного ночного отдыха сильно влияет на гормональный баланс. Можно попробовать мелатонин для лучшего засыпания.
  8. Уменьшите употребление кофеина. Его избыток увеличивает кортизол, инсулин и эстроген, а также уменьшает запасы магния, необходимого для гормонального баланса.
  9. Попробуйте натуральные травяные добавки для поддержания гормонального баланса вместо применения химических препаратов

Восстановление гормонального баланса - ключ к гармонии в организме. Помните, что маленькие изменения могут принести большие положительные результаты в вашем самочувствии и благополучии.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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