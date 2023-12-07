Природные цвета и отсутствие техники: как укрепить отношения и создать гармоничное любовное гнездышко

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В мире, где каждый день — своего рода американские горки, найти баланс и гармонию в отношениях очень важно. Происходящая от санскритских слов "Вас" (означающего "жилище") и "Шастра" (означающего "наука"), Васту Шастра — традиционная индуистская система архитектурного планирования и дизайна. Сегодня мы с экспертами HerBeauty.co расскажем, как превратить вашу спальню в настоящее любовное гнездышко.

Фото: openverse by SUPERADRIANME is licensed under CC BY 2.0.

Южные и западные направления

Установите кровать лицом на юг или запад, чтобы погрузиться в энергию стабильности и силы. Это словно компас, указывающий на семейное благополучие.

Никакой драмы

Старайтесь избегать драмы и ссор в спальне, чтобы не вносить негативную атмосферу в пространство. Зеркала напротив кровати, также могут украсть мирную энергию, так важную для моментов любви нежности.

Земные тона

Забудьте о серых оттенках в интерьере спальни. Васту рекомендует природные цвета, такие как мягкий зеленый и голубой, для создания атмосферы, наполняющей любовью.

Любовь в чистоте

Уборка важна не только перед приходом гостей. Она освобождает комнату от стресса и напряжения, чтобы осталось больше места для приятных моментов.

Романтичное освещение

Используйте рассеянное теплое освещение для создания уютной атмосферы. Это подобно романтическим ужинам при свечах, но каждый день.

Без технологий в кровати

В мире, где правят экраны, ваша спальня — убежище. Отдайте предпочтение спокойствию и расслаблению, убрав технику из спальни. Электронные устройства могут мешать вашему сну и атмосфере романтики.

Проветривание

Чистый воздух — это жизнь для отношений. Обеспечьте свежесть в спальне для восстановления энергии и любви.

Уголок любви

Украсьте ваш интерьер символами любви и единства. Совместное искусство и декор создадут в вашем пространстве позитивную энергию.

Итак, вот вам древние секреты Васту Шастры, готовые превратить вашу спальню в убежище любви. Важно не просто переместить мебель, а создать пространство, отражающее ваши отношения и чувства.