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Психолог Ольга Шихова: не стоит создавать нереалистичных ожиданий от подарка на Новый год

0:59
Общество

В преддверии Нового года многие дети пишут письма Деду Морозу и часто просят вещи, которые родители не готовы купить детям (например, домашнее животное, телефон). Психолог Ольга Шихова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что следует делать родителю, если ребёнок не получил желаемое.

Психолог Ольга Шихова: не стоит создавать нереалистичных ожиданий от подарка на Новый год
Фото: openverse by Elizabeth Albert is licensed under CC BY 2.0

Специалист отметила, что ситуация, когда ребёнок не получает абсолютно всего, что хочет, является нормальной. Она отметила важность не создавать нереалистичных ожиданий. Разочарование ребёнка является штатной ситуацией. Можно посочувствовать ему словами "так бывает, что не всё получается так, как хочется", помочь
пережить своё разочарование.

"Как бы, посочувствовать ему, сказать, что он имеет право на чувства, но, с другой стороны, нормально, что родители покупают подарки на свой кошелёк и не прогибаются под абсолютно любые
запросы ребёнка", — отметила психолог.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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