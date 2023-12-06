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"Царьград": закон об оскорблении чувств женщин — нелепый жест в сторону Запада

1:34
Общество

В Госдуме РФ готовится законопроект об оскорблении чувств женщин.

"Царьград": закон об оскорблении чувств женщин — нелепый жест в сторону Запада
Фото: flickr. com

В случае принятия проекта предполагается наказывать тех, кто призывает женщин не делать аборт. О нелепости этой инициативы пишет "Царьград", ссылаясь на политолога Андрея Перла.

Призыв улучшать демографию и поддержать будущих мам ряд депутатов воспринял как давление на женщин. В частности, депутат Владислав Даванков отметил, что в нижнюю палату парламента скоро внесут законопроект об оскорблении чувств женщин. А тех, кто призывает женщин не делать аборт, "надо наказывать штрафом", предлагает депутат.

Перла подчеркнул, что такие заявления противоречат стратегии народосбережения, противоречит позиции патриотов, и выглядит, как оппозиция президенту Владимиру Путину.

Аналитик особо отметил, что партия "Новые люди" сама по себе представляет собой витрину либеральной оппозиции.

"Теперь они последовательно будут выступать за "нормализацию", то есть за то, чтобы в России было как на Западе, и за то, чтобы Россия старалась мириться с Западом. Вполне вероятно, что так всё и задумано "на Старой площади" — витринная либеральная оппозиция, которую зримо поддерживает от силы 5 процентов избирателей, но которая есть, а стало быть, есть и "демократия". В нынешней ситуации не худо бы спросить себя: а зачем нужна такая витрина, кто в неё должен смотреть?" — спрашивает обозреватель.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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