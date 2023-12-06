Галкин* рассказал, что Филипп Киркоров потомок индейцев, поэтому весь в перьях

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Убежавшая из России некогда популярная Алла Пугачёва после эмиграции с мужем Максимом Галкиным* стала героем скандальной хроники.

Фото: социальные сети

Сам супруг Примадонны дал комментарий на решение властей Кузбасса лишить его Ордена Почёта региона за его поддержку националистов ВСУ. Галкин* отметил, что его награда сейчас в замке в Московской области, а отдавать её он не собирается.

"Прошёлся" он и по своему предшественнику — Филиппу Киркорову. Юморист сказал, что у Фили есть корни индейцев, поэтому он "весь в перьях".

Об этом он рассказал со сцены в Швейцарии.

По его словам, жизнь у них сейчас "не сахар", однажды он даже побирался около супермаркета, поскольку его банковские карты были заблокированы.

"Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу… Чуть похуже будет…". А она: "Голожопинг?" — рассказывает артист.

*Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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