Убежавшая из России некогда популярная Алла Пугачёва после эмиграции с мужем Максимом Галкиным* стала героем скандальной хроники.
Сам супруг Примадонны дал комментарий на решение властей Кузбасса лишить его Ордена Почёта региона за его поддержку националистов ВСУ. Галкин* отметил, что его награда сейчас в замке в Московской области, а отдавать её он не собирается.
"Прошёлся" он и по своему предшественнику — Филиппу Киркорову. Юморист сказал, что у Фили есть корни индейцев, поэтому он "весь в перьях".
Об этом он рассказал со сцены в Швейцарии.
По его словам, жизнь у них сейчас "не сахар", однажды он даже побирался около супермаркета, поскольку его банковские карты были заблокированы.
"Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу… Чуть похуже будет…". А она: "Голожопинг?" — рассказывает артист.
*Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.