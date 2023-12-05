Пропавшая со сцены Анжелика Варум нашлась в соседней стране, а потом и в Москве

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некогда популярная певица Анжелика Варум после начала спецоперации опубликовала чёрный квадратик в социальной сети, потом стала меньше появляться на ТВ, меньше выходить в свет.

Фото: pulse.mail.ru

Говорили, что она заболела, что эмигрировала. Её супруг Леонид Агутин на все вопросы отвечал, что его жена "ведёт закрытый образ жизни".

Но вышло, что не так уж и закрытый, раз начала выступать.

Варум нашлась сначала в Казахстане, где с Агутиным распевала песенки перед русскоязычной публикой. А потом пошли её частные вечеринки в Москве. Такое видео из социальных сетей предоставляет "Царьград".

"Пока государство, по её мнению, "затыкает дыры в бюджете пушечным мясом", сама Варум, как выяснилось, не против заткнуть дыры в семейном бюджете за счёт светского бомонда", — отмечает телеканал.

Пропавшая со сцены Анжелика Варум нашлась в соседней стране, а потом и в Москве