Некогда популярная певица Анжелика Варум после начала спецоперации опубликовала чёрный квадратик в социальной сети, потом стала меньше появляться на ТВ, меньше выходить в свет.
Говорили, что она заболела, что эмигрировала. Её супруг Леонид Агутин на все вопросы отвечал, что его жена "ведёт закрытый образ жизни".
Но вышло, что не так уж и закрытый, раз начала выступать.
Варум нашлась сначала в Казахстане, где с Агутиным распевала песенки перед русскоязычной публикой. А потом пошли её частные вечеринки в Москве. Такое видео из социальных сетей предоставляет "Царьград".
"Пока государство, по её мнению, "затыкает дыры в бюджете пушечным мясом", сама Варум, как выяснилось, не против заткнуть дыры в семейном бюджете за счёт светского бомонда", — отмечает телеканал.
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