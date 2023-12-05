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Фигуристка Медведева открыла каток в Магнитогорске

1:01
Общество

Фигуристка Евгения Медведева — обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2018 года, посетила Магнитогорск для участия в торжественном открытии бесплатного уличного катка рядом с ареной "Металлург". Несмотря на отсутствие заранее анонсированных крупных событий, множество людей собралось вокруг спортивного комплекса, включая самых преданных поклонников Евгении.

Фигуристка Медведева открыла каток в Магнитогорске
Фото: wikipedia.org by David W. Carmichael is licensed under CC BY 3.0

Примечательно, что появление известной фигуристки на открытии катка стало неожиданностью, так как ее появление не было предварительно анонсировано местными властями, сообщает kursdela.biz.

Евгения появилась на мероприятии в сопровождении охраны. После проведения пресс-конференции она торжественно открыла каток и провела мастер-класс для своих самых преданных фанатов. Затем последовала раздача автографов. Стоит отметить, что на открытом катке собралось достаточно большое количество людей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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