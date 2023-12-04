Профессор назвал новость о налоге на бездетность пиаром депутата

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести налог на бездетность. Профессор, доктор экономических наук, Председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (ФинПотребСоюз) Игорь Костиков прокомментировал новость в беседе с Pravda.Ru.

Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт напомнил, что этот налог существовал в советское время. Новость он назвал пиаром депутата. Подобное нововведение не воспринимается всерьёз, так как в какой-то степени ограничивает конституционные права граждан. Костиков подчеркнул, что такой налог введён не будет, так как мнение Фёдорова выступает лишь пиаром.

"Это не экономическое, это административное давление, и у нас неэкономических налогов нет", — заключил доктор экономических наук.