Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести налог на бездетность. Профессор, доктор экономических наук, Председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (ФинПотребСоюз) Игорь Костиков прокомментировал новость в беседе с Pravda.Ru.
Эксперт напомнил, что этот налог существовал в советское время. Новость он назвал пиаром депутата. Подобное нововведение не воспринимается всерьёз, так как в какой-то степени ограничивает конституционные права граждан. Костиков подчеркнул, что такой налог введён не будет, так как мнение Фёдорова выступает лишь пиаром.
"Это не экономическое, это административное давление, и у нас неэкономических налогов нет", — заключил доктор экономических наук.
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