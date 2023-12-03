Депутат Останина назвала налог на бездетность "ещё одной мерой, чтобы обобрать" молодёжь

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина оценила идею депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести налог на бездетность для молодых россиян.

Фото: openverse by European Cyclists' Federation is licensed under CC BY 2.0.

Останина считает, что эта мера является вредной и явно преждевременной, потому что Фёдоров явно не подумал о многочисленных трудностях, которые сегодня приходится решать молодым семьям в России. причём делать это самостоятельно, без помощи государства.

Прежде чем требовать от молодых россиян рожать детей, государство обязано помочь им с первой работой, нормальной зарплатой, квартирой и т. д., пишет Газета.Ru.

"А сейчас, когда Федоров предлагает еще одну меру для того, чтобы обобрать наших молодых ребят, мне кажется, что они окончательно будут бояться государственной власти в любом лице", — отметила Останина.