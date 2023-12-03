Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина оценила идею депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести налог на бездетность для молодых россиян.
Останина считает, что эта мера является вредной и явно преждевременной, потому что Фёдоров явно не подумал о многочисленных трудностях, которые сегодня приходится решать молодым семьям в России. причём делать это самостоятельно, без помощи государства.
Прежде чем требовать от молодых россиян рожать детей, государство обязано помочь им с первой работой, нормальной зарплатой, квартирой и т. д., пишет Газета.Ru.
"А сейчас, когда Федоров предлагает еще одну меру для того, чтобы обобрать наших молодых ребят, мне кажется, что они окончательно будут бояться государственной власти в любом лице", — отметила Останина.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.