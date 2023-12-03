В Госдуме выступили с инициативой ввести налог на бездетность

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил, что налог на бездетность поможет пополнить бюджет страны.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Представитель Госдумы напомнил, что в СССР существовал налог на бездетность, и данные меры себя "отлично зарекомендовали", так как позволяли делать отчисления в казну.

"Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе, через материнский капитал. Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог", — выразил своё мнение Фёдоров.

Ранее депутат Нина Останина поинтересовалась, кто будет содержать детей после запрета на аборты.