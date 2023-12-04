Пропавшая мать двоих детей через 20 дней вернулась домой и заявила о похищении

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

В Волгограде проходили поиски пропавшей в ноябре 28-летней жительницы города. Как сообщает волгоградское издание V1. ru, Наталья Задорожнева пропала после прогулки с детьми. Отмечается, что ее поисками занимались волонтёрские службы, но обнаружить женщину получилось только недавно. Она сама вышла на связь, пишет издание.

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В полиции Задорожнева рассказала, что её удерживал в доме мужчина по имени Евгений.

"Я хотела подработать на полях, а в итоге он меня только на подработку и выпускал. У него там в доме была еще одна женщина с ребенком" — рассказала Задорожнева журналистам волгоградского информационного ресурса.

Пострадавшая заявила, что ее удерживали на улице Абрикосовой. В полиции она рассказала, что совершила побег. В тот же день она обратилась в отдел. Проходит проверка.

V1 также пишет, что ориентировки об исчезновении женщины появлялись в 2018-м, и 2019 годах.

Ранее мы сообщали о том, что похититель 8-летней девочки под Калугой признался, что реализовал свою навязчивую идею.