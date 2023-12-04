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МТС анонсировала тестирование новой видеоплощадки

2:51
Общество » Соцсети

МТС анонсировала бета-тестирование Nuum — новой видеоплатформы, представляющей собой аналог YouTube. Сейчас авторы проекта приглашают пользователей присоединиться к тестированию. Каждые 2-3 недели продукт будет обновляться, учитывая полученные отзывы пользователей. Скачать бета-версию Nuum можно через соответствующие приложения для iOS и Android. Полноценный запуск продукта намечен на 2024 год.

МТС анонсировала тестирование новой видеоплощадки
Фото: openverse.org by microsiervos is licensed under CC BY 2.0.

Новая платформа Nuum позволит проводить стримы, загружать и просматривать видео в горизонтальном и вертикальном форматах. На платформе уже представлен контент таких блогеров, как Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и др.

Мотивы, побудившие МТС создать свою видеоплатформу, очевидны. Рынок пользовательского контента каждый год увеличивается. На зарубежных платформах для российских пользователей действуют ограничения по части монетизации. Руководитель проекта Nuum Наталья Братчикова сообщила, что в 2024 году на площадке будет представлена рекламная модель и схема монетизации для создателей контента. В настоящее время у пользователей Nuum есть возможность получать финансовую поддержку через донаты.

Вопрос о том, станет ли Nuum альтернативой YouTube, остаётся открытым. Тем более, что новой платформе ещё предстоит конкуренция с уже существующими отечественными площадками "VK Видео" и RuTube. Опыт последней показывает, что, даже после полного перезапуска, завоевать доверие аудитории на этом рынке непросто. Пользователи указывают на долгие этапы премодерации контента, сложности с осуществлением публикаций из-за не всегда понятных внутренних алгоритмов ограничений платформы, проблемы с учётом статистики, затруднения с управлением рекламными кампаниями.

Впрочем, главной проблемой RuTube всё же называют отсутствие широкой аудитории и дефицит контента. Но тут стоит заметить, что в последнее время данный проект всё же показывает рост пользователей.

Что касается "VK Видео", то, несмотря на то, что данный сервис тоже не является полной заменой YouTube, у него есть серьёзное преимущество: отсутствие проблем посещаемостью. По сравнению с зарубежными конкурентами, VK более либеральна в модерации контента. Здесь доступны материалы, включая категорию 18+, доступ к которым затруднён на многих западных площадках.

 

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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