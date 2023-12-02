Взорвавшуюся в руках ребёнка кофемолку заминировали враги его родителей

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Выяснилось, что кофемолку, которая оторвала кисть руки мальчика, заминировал знакомый родителей ребёнка.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Telegram-канал Baza сообщает, что взорвавшуюся в руках восьмиклассника кофемолку, заминировали сознательно.

В Забайкальском крае мужчина нашёл около своего дома кофемолку и принёс её в семью. Сын главы семейства воткнул техническое устройство в розетку, после чего раздался взрыв. Мальчика с могочисленными ранениями отвезли в больницу, где ему ампутировали раздробленную кисть.

По предварительной версии детонатор в кофемолку установил мужчина, который продал дом семье. Ему помогал сообщик. Продавец остался недоволен сделкой, так как был убеждён, что ему недоплатили 300 тысяч рублей. Он угрожал семье.

Возбуждено дело по статье о попытке убийства.