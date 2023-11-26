Заминированная кофемолка взорвалась в руках ребёнка в Забайкалье

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель города Балей Забайкальского края увидел на улице бесхозный пакет с кофемолкой и решил забрать его домой.

Фото: Sputnik/Xinhua

Находкой тут же заинтересовался сын главы семейства. Восьмиклассник вызвался испытать её в деле. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

После включения в сеть прибор взорвался. Школьника с оскольчатыми ранениями лица, глаза, руки, груди и живота отвезли в районную больницу.

Отмечается, что правоохранители нашли в обломках взорвавшейся кофемолки фрагмент, похожий на электродетонатор.