Житель города Балей Забайкальского края увидел на улице бесхозный пакет с кофемолкой и решил забрать его домой.
Находкой тут же заинтересовался сын главы семейства. Восьмиклассник вызвался испытать её в деле. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
После включения в сеть прибор взорвался. Школьника с оскольчатыми ранениями лица, глаза, руки, груди и живота отвезли в районную больницу.
Отмечается, что правоохранители нашли в обломках взорвавшейся кофемолки фрагмент, похожий на электродетонатор.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.