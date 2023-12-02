Певец Эдуард Шарлот попросил суд его не арестовывать, а отец артиста пообещал, что сын будет выступать на СВО, чтобы загладить свою вину.
Суд в Самаре выбрал меру пресечения исполнителю хита "Язык к языку", против которого заведено два уголовных дела по статьям о реабилитации нацизма и об оскорблении чувств верующих.
Шарлот извинился перед русским народом с помощью стихов собственного сочинения и заверил, что никуда не сбежит. Отец музыканта объяснил, что его сын готов помогать военнослужащим СВО и выступать на фронте.
Суд прислушился к строне обвинения и арестовал артиста до 24 января.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.