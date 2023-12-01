Косатки атакуют крупную белую акулу в Австралии: ученые подтверждают через ДНК

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Искалеченная крупная белая акула, выброшенная на берег в Австралии в октябре, подверглась атаке косаток, подтверждают ученые.

Фото: openverse by Elias Levy is licensed under CC BY 2.0

Когда акула появилась на пляже в Портленде, штат Виктория, остались лишь ее голова и позвоночник. Это вызвало слухи о том, что косатки разрывали белую акулу, чтобы посмаковать ее печень, что напоминает предыдущие атаки у берегов Южной Африки.

Вскрытие подтвердило, что косатки, действительно были инициаторами этой ужасной атаки.

"Осмотр акулы [показал] действительно характерные следы укусов прямо на грудном поясе, что вполне типично для косаток, где они эффективно высасывают печень" — Адам Миллер, доцент водной экологии и биоразнообразия в Университете Дикина в Виктории, который руководил анализом.

Эта акула, длина которой при жизни, по оценкам ученых, превышала 4,9 метра, является первым свидетельством о том, что косатки охотятся на крупных белых акул у берегов Австралии.

"Косатки известны своей способностью убивать синих акул и короткоплавниковых акул мако для поедания их печени. Он также отметил, что группа из семи косаток была замечена в заливе Бриджуотер всего за пару дней до того, как акулу выбросило на берег в Портленде" — подчеркнул Миллер

Группы коренных народов и государственные органы сотрудничали с учеными для приобретения туши акулы, что позволило им провести генетический анализ.

"Мы смогли подтвердить, что укушенные раны были наполнены ДНК косатки, так что это своего рода дымящийся пистолет" — отметил Миллер.

В водах Австралии обитают две стаи косаток, которые имеют весьма своеобразное пищевое и хищническое поведение, которое иногда изучается и передается между модулями. Он выразил озабоченность, что частые атаки косаток могут создать проблемы для критически низкой популяции крупных белых акул в Австралии.

"С точки зрения сохранения природы это важно, но мы не знаем, как часто это происходит, поэтому будем следить за ситуацией", — добавил Миллер.