Искалеченная крупная белая акула, выброшенная на берег в Австралии в октябре, подверглась атаке косаток, подтверждают ученые.
Когда акула появилась на пляже в Портленде, штат Виктория, остались лишь ее голова и позвоночник. Это вызвало слухи о том, что косатки разрывали белую акулу, чтобы посмаковать ее печень, что напоминает предыдущие атаки у берегов Южной Африки.
Вскрытие подтвердило, что косатки, действительно были инициаторами этой ужасной атаки.
"Осмотр акулы [показал] действительно характерные следы укусов прямо на грудном поясе, что вполне типично для косаток, где они эффективно высасывают печень" — Адам Миллер, доцент водной экологии и биоразнообразия в Университете Дикина в Виктории, который руководил анализом.
Эта акула, длина которой при жизни, по оценкам ученых, превышала 4,9 метра, является первым свидетельством о том, что косатки охотятся на крупных белых акул у берегов Австралии.
"Косатки известны своей способностью убивать синих акул и короткоплавниковых акул мако для поедания их печени. Он также отметил, что группа из семи косаток была замечена в заливе Бриджуотер всего за пару дней до того, как акулу выбросило на берег в Портленде" — подчеркнул Миллер
Группы коренных народов и государственные органы сотрудничали с учеными для приобретения туши акулы, что позволило им провести генетический анализ.
"Мы смогли подтвердить, что укушенные раны были наполнены ДНК косатки, так что это своего рода дымящийся пистолет" — отметил Миллер.
В водах Австралии обитают две стаи косаток, которые имеют весьма своеобразное пищевое и хищническое поведение, которое иногда изучается и передается между модулями. Он выразил озабоченность, что частые атаки косаток могут создать проблемы для критически низкой популяции крупных белых акул в Австралии.
"С точки зрения сохранения природы это важно, но мы не знаем, как часто это происходит, поэтому будем следить за ситуацией", — добавил Миллер.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.