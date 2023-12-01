Московский историк-иноагент Евгений Понасенков отсудил 320 тысяч рублей у питерского историка-расчленителя Олега Соколова, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на самого маэстро.
Это уже не первый выигранный им суд — ранее он отсудил у расчленителя ещё около 100 тысяч рублей в двух процессах. Конфликт между историками тянется давно. В своё время специалист без образования Понасенков уличил доцента СПбГУ Соколова в краже своих идей и открытий. Тот, в свою очередь, всё отрицал и обвинял оппонента и его сторонников в травле, которая и толкнула его на убийство аспирантки, вымотав нервы.
Понасенков пока не очень понимает, как взыскивать присуждённые ему деньги с отбывающего длительный срок Соколова. Возможно, их будут вычитать из его пенсии и заработка, если он там трудится.
В любом случае маэстро более чем доволен решением суда — он рад, что справедливость восторжествовала. Теперь Евгений направит усилия на снятие с него статуса иноагента — он уверен, что в конечном счёте сумеет этого добиться.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.