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Иноагент Понасенков отсудил 320 тысяч у профессора Соколова

1:13
Общество

Московский историк-иноагент Евгений Понасенков отсудил 320 тысяч рублей у питерского историка-расчленителя Олега Соколова, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на самого маэстро.

Иноагент Понасенков отсудил 320 тысяч у профессора Соколова
Фото: ВК-сообщество поклонников Евгения Понасенкова

Это уже не первый выигранный им суд — ранее он отсудил у расчленителя ещё около 100 тысяч рублей в двух процессах. Конфликт между историками тянется давно. В своё время специалист без образования Понасенков уличил доцента СПбГУ Соколова в краже своих идей и открытий. Тот, в свою очередь, всё отрицал и обвинял оппонента и его сторонников в травле, которая и толкнула его на убийство аспирантки, вымотав нервы.

Понасенков пока не очень понимает, как взыскивать присуждённые ему деньги с отбывающего длительный срок Соколова. Возможно, их будут вычитать из его пенсии и заработка, если он там трудится.

В любом случае маэстро более чем доволен решением суда — он рад, что справедливость восторжествовала. Теперь Евгений направит усилия на снятие с него статуса иноагента — он уверен, что в конечном счёте сумеет этого добиться.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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